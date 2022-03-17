«Вредительство!»: Колташов предрек рост цен минимум на 25%
Катастрофический уровень цены доллара Россия получила из-за действий Минфина и Центробанка, заявил Василий Колташов.
Если России удастся вывести рубль хотя бы в диапазон 90-100 рублей за доллар, то цены вырастут на 25%, но это все ровно является большим показателем, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«Я надеюсь, что властям удастся укрепить рубль. Как только спецоперация завершится, начнутся большие переговоры с западными странами и это позволит рублю укрепиться. Я надеюсь, этому поможет рост мировых товарных цен – хотя бы отойти от этого катастрофического уровня цены доллара, который мы получили из-за, мягко говоря, неграмотных действий Минфина и ЦБ с его вредительской 20%-ной ставкой. Пока приняты меры по ограничению вывоза зерна и сахара, и, на мой взгляд, эти меры долговременного эффекта не дадут. Нужно сделать так, чтобы потребитель смог покупать по новым ценам. А цены вырастут. Если правительству удастся вывести рубль хотя бы в диапазон 90-100 за доллар, то, считайте, тогда цены вырастут на 25%. Но и это много, конечно», - сказал Колташов.
По его словам, российская экономика не будет расти, пока ставка Центрального банка находится на отметке в 20%.
«Ставка в 20% сообщает всем, что экономика расти не будет, что из нее нужно бежать. Деньги устремились на валютный рынок, и рубль еще сильнее упал. И это еще усилило инфляцию», - резюмировал Колташов.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что падение курса рубля только начинается, а радикальные ограничения в связи с российской спецоперацией на Украине его только усилят.
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