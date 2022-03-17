В России призвали составить «черный список» добровольно ушедших компаний
Если причина бегства бизнеса не в санкциях, а в политической позиции, то в будущем таким иностранным компаниям нечего делать в России, считает агропромышленник Дмитрий Матвеев.
Ушедшие с российского рынка под санкционным давлением компании можно простить, а вот добровольно ушедшему бизнесу нужно в будущем запретить работать в России, заявил «Радиоточке НСН» президент производящей сыры агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев.
«Понятно, что есть европейские и американские компании, на которые могут быть наложены санкции, которым запрещено работать с Россией. Но когда компания сама накладывает на себя такие ограничения… Я считаю, что нашему государству нужно составить черный список из таких компаний, которым в перспективе вообще будет запрещено работать с российским рынком. Ситуация, я уверен, нормализуется, спецоперация закончится… Все вернется в свое русло не быстро, не за год – ну, за пять лет. Но потом для этих компаний нужно поставить крест на работу с Россией, если они занимают такую политическую позицию», - заявил он.
По его мнению, ряд западных предприятий заранее спланировал уход из России в канун весенней посевной кампании, чтобы таким образом, возможно, спровоцировать голод.
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