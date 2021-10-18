19.10.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Туристические предпочтения россиян на Новогодние праздники».

Ситуация в туризме меняется ежеминутно, так как зависит от многих факторов и экспертам в этой сфере приходится реагировать на все изменения молниеносно. Так с 9 ноября в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запустят чартерные рейсы. Чартеров на курорты Красного моря жители российских регионов ждали шесть лет, в связи с этим Египет может стать лидером по количеству бронирований на новогодние праздники. Помимо этого открывается авиасообщение по ряду направлений: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Тайланд и Швеция.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Какие направления стали самыми популярными у российских туристов в 2021 году?

Состояние туристического рынка России: как повлияла программа кэшбека на турбизнес?

На сколько подешевеют туры в Египет после запуска чартеров и, как это отразится на конкуренции между направлениями?

Достижимы ли допандемийные показатели в выездном туризме с учётом действующих ограничений?

Какие прогнозы на предстоящий зимний сезон по международным направлениям?

Тренды путешествий по России на Новый год?

Участники пресс-конференции:

Андрей Игнатьев , президент Российского союза туриндустрии

, президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин , вице-президент Российского союз туриндустрии

, вице-президент Российского союз туриндустрии Илья Уманский, руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директора национального туроператора «Алеан»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



