19.10.2021 состоится пресс-конференция, посвященная туристическим прогнозам на зимний сезон
19.10.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Туристические предпочтения россиян на Новогодние праздники».
Ситуация в туризме меняется ежеминутно, так как зависит от многих факторов и экспертам в этой сфере приходится реагировать на все изменения молниеносно. Так с 9 ноября в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запустят чартерные рейсы. Чартеров на курорты Красного моря жители российских регионов ждали шесть лет, в связи с этим Египет может стать лидером по количеству бронирований на новогодние праздники. Помимо этого открывается авиасообщение по ряду направлений: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Тайланд и Швеция.
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
- Какие направления стали самыми популярными у российских туристов в 2021 году?
- Состояние туристического рынка России: как повлияла программа кэшбека на турбизнес?
- На сколько подешевеют туры в Египет после запуска чартеров и, как это отразится на конкуренции между направлениями?
- Достижимы ли допандемийные показатели в выездном туризме с учётом действующих ограничений?
- Какие прогнозы на предстоящий зимний сезон по международным направлениям?
- Тренды путешествий по России на Новый год?
Участники пресс-конференции:
- Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии
- Дмитрий Горин, вице-президент Российского союз туриндустрии
- Илья Уманский, руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директора национального туроператора «Алеан»
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8