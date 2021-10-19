Наводнения и божьи коровки. В туриндустрии перечислили особенности прошедшего сезона

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в пресс-центре НСН заявил, что минувший туристический сезон в России стал запоминающимся сразу по нескольким параметрам.

«Сезон мог стать рекордным, но стал просто хорошим. Чем нам запомнился этот сезон? Он стал рекордным по количеству и масштабу природных катастроф, которые свалились на голову наших туристов. То на побережье Сочи туристов встречали штормы, то смерчи, то селевые потоки. Туристы в Анапе и в Крыму значительно пострадали от наводнений, от тропических ливней. В районе Новороссийска еще был разлив нефти, и это пятно двигалось в сторону Анапы. И, как это не смешно, Анапа еще пережила нашествие божьих коровок. Кроме того, запомним по беспрецедентному росту цен, в первую очередь в сегменте премиального размещения, и, как ни странно, мы его запомним по снижению цен на авиаперевозки. Такого не было в предыдущие годы, и, скорее всего, этого не будет и впоследствии», - заявил Уманский.

Ранее и.о. директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что снятие ограничений на полеты в Египет снизит стоимость туров примерно на 15%, остальные популярные осенне-зимние направления все еще остаются под вопросом.

