Наводнения и божьи коровки. В туриндустрии перечислили особенности прошедшего сезона
Представитель РСТ Илья Уманский также констатировал рост цен на проживание при снижении цен на перевозки.
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в пресс-центре НСН заявил, что минувший туристический сезон в России стал запоминающимся сразу по нескольким параметрам.
«Сезон мог стать рекордным, но стал просто хорошим. Чем нам запомнился этот сезон? Он стал рекордным по количеству и масштабу природных катастроф, которые свалились на голову наших туристов. То на побережье Сочи туристов встречали штормы, то смерчи, то селевые потоки. Туристы в Анапе и в Крыму значительно пострадали от наводнений, от тропических ливней. В районе Новороссийска еще был разлив нефти, и это пятно двигалось в сторону Анапы. И, как это не смешно, Анапа еще пережила нашествие божьих коровок. Кроме того, запомним по беспрецедентному росту цен, в первую очередь в сегменте премиального размещения, и, как ни странно, мы его запомним по снижению цен на авиаперевозки. Такого не было в предыдущие годы, и, скорее всего, этого не будет и впоследствии», - заявил Уманский.
Ранее и.о. директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что снятие ограничений на полеты в Египет снизит стоимость туров примерно на 15%, остальные популярные осенне-зимние направления все еще остаются под вопросом.
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