Названы три набирающих популярность у туристов региона России
В РСТ отметили, что десятка самых популярных направлений для отдыха у россиян не меняется уже несколько лет.
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в пресс-центре НСН перечислил три новых направления, которые становятся популярными у российских туристов.
«Десятка наших топовых направлений, которые были востребованы россиянами, осталась без изменений, это Краснодарский край, Московская область, Крым, Санкт-Петербург, Татарстан, Иркутская область, Екатеринбург, Ставрополье, Алтай и Калининград. Предпосылок для изменений в этой области нет. Однако интересно было бы отметить три региона, которые вызвали наибольший интерес у россиян. Они не способны выйти в лидеры с точки зрения гостиничной емкости, но при этом стали самыми яркими с точки зрения динамики роста. По нашим данным, это Северный Кавказ (Дагестан), Тюменская и Мурманская области», - рассказал глава комитета РСТ по внутреннему туризму.
Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что более полумиллиона россиян забронировали туры по стране до 25 декабря по программе кэшбека. Он рассказал о наиболее популярных маршрутах для отдыха в ноябрьские выходные.
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