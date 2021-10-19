В союзе туриндустрии назвали стоимость путевок в Египет
Популярность Египта вырастет вместе с числом чартерных рейсов, уверены в РСТ.
Цены на отдых в Египте сейчас превышают на аналогичные размещения в Турции, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в пресс-центре НСН.
«Если средняя стоимость туристического пакета в Турции была от 50 тысяч рублей на двоих, включая перелет, то в текущем моменте в Египте на аналогичную категорию цена была 80-90 тысяч рублей на двоих. Гостиницы Египта не будут снижать цены, но конечная цена турпакета фактически будет от 50-60 тысяч рублей. Появляется доступное направление, с понятным механизмом въезда – и по ПЦР-тесту, и по сертификату вакцинации. Направление удобное и с точки зрения получения виз – в Шарм-Эль-Шейхе есть бесплатный синайский штамп, в Хургаде 25 долларов стоит виза», - рассказал Горин.
Вице-президент РСТ напомнил, что Египет всегда пользовался популярностью у россиян.
«До 2015 года Египет посещало до 3 миллионов российских туристов. Египет станет однозначно популярным и конкурирующим с ОАЭ, Доминиканой, Турцией направлением, одним из лидеров зимних путешествий. С 9 ноября число рейсов в Египет увеличивается, он стал четвертой страной, куда разрешили чартерные рейсы туристических компаний, аффилированных туроператором», - отметил он.
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в пресс-центре НСН перечислил три новых направления в РФ, которые становятся популярными у российских туристов.
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