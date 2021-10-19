Союз туриндустрии перечислил самые популярные курорты России предстоящей зимой
Несмотря на возможность ограничительных мер, по данным РСТ, в России растет популярность активного зимнего отдыха.
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в пресс-центре НСН отметил, что среди россиян набирают популярность горнолыжные курорты.
«Относительно новогодних продаж туристы стремятся к индивидуальному размещению, оно практически всё раскуплено. Мы фиксируем тренд на оздоровление, горнолыжка российская сейчас востребована, Сочи как горнолыжное направление номер один в стране, ну и, конечно, Шерегеш, Домбай, все они на пике популярности и спроса. Сочинский регион становится круглогодичным направлением, оно популярно и на ноябрьские грядущие праздники, и на Новый год», - отметил Уманский.
При этом в РСТ отметили, что глубина продаж туров на новогодние и ноябрьские праздники составляет максимум две недели.
«Люди застыли в ожидании ограничительных мер. Летние продажи шли хорошо, а относительно межсезонья туристы не хотят рисковать. Глубина планирования составляет 1-2 недели. Риском для внутреннего туризма в межсезонье является долгожданное открытие Египта, потому что это направление было "номер два" для россиян, поэтому мы ожидаем естественное снижение из-за открытия чартерных перевозок в Египет из регионов России», - , - заключил глава комитета РСТ по внутреннему туризму.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин объяснил НСН, что цены на отдых в Египте выровняются после увеличения количества рейсов.
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