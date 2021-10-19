Названы доступные для россиян зарубежные чартерные направления

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Путин ознакомлен с публикациями о пытках и насилии в системе ФСИН

В регионы РФ на борьбу с COVID-19 направят ещё 69 миллиардов рублей

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Голикова попросит Путина ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

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Мурашко заявил об отсутствии проблем с вакциной от COVID-19 в России

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Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии сравнил цены на отдых в Египте и в Турции.

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