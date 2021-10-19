Названы доступные для россиян зарубежные чартерные направления

Российской туриндустрии не хватает открытых международных чартерных направлений, рассказал Дмитрий Горин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в пресс-центре НСН рассказал, какие зарубежные чартерные направления доступны российским путешественникам.

«Сейчас международный сегмент путешествий только восстанавливается. Летом у нас были разрешены Албания, туда был один рейс в неделю, и «безлимитная» Турция. Совсем недавно отменили квоты в Доминикану. Это хорошее, хоть и дальнее направление. Сейчас туры в Доминикану, в отель «всё включено» на неделю для двоих, в среднем варьируются около 140 тысяч рублей. Третье направление – это Египет, и четвёртое направление, оно тоже зимнее, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Ровно год назад билеты в Дубай на двух регулярных рейсах в неделю стоили от 150 тысяч рублей, это нереальные деньги. Сейчас благодаря увеличению рейсов в Дубай средняя цена на регулярных рейсах составляет 35-40 тысяч рублей, динамика налицо. Мы готовы расширить полетную программу из разных городов России. Но всё же четыре чартерных направления – это мало, мы не смогли полностью удовлетворить запросы наших туристов», - заключил Горин.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии сравнил цены на отдых в Египте и в Турции.

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ФОТО: НСН
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