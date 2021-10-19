Союз туриндустрии оценил рост цен на проживание в Крыму и Краснодарском крае

Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в пресс-центре НСН заявил, что в минувшем сезоне значительнее всего подорожало проживание для отдыхающих в премиальном сегменте.

«Рост цен связан со значительным ростом спроса на отдых на Черноморском побережье, который был обусловлен закрытием Турции с апреля до конца июня. В этом году эконом-сегмент либо не дорожал, либо подрос до 10%. Средний сегмент (по стоимости номера 3-7 тысяч рублей) в среднем подорожал от 10 до 25%. Высокий сегмент (до 15 тысяч рублей за номер) подорожал на 15-30%, премиальный сегмент (дороже 15 тысяч рублей) рос от 25% до 87%. При этом средний показатель установился в районе 20%. Если смотреть отдельно Крым, то Крым подорожал на 3% больше, чем Краснодарский край. Стоимость отдыха в Крыму в среднем выросла на 23% относительно 2019 года, Краснодарский край – на 20%. Статистика, ничего не поделаешь. При этом средняя продолжительность отдыха для наших туристов не меняется год от года, это около восьми ночей. При этом повышение стоимости проживания частично скомпенсировалось стоимостью перевозки. Стоимость перевозки в Краснодарский край сократилась на 22% из всех направлений, и в Крыму сократилась на 23%», - отметил Уманский.

Ранее президент Союза турагентств Сергей Голов рассказал Telegram-каналу «Рад﻿иоточка НСН», что на четырехдневных ноябрьских выходных россияне будут, в основном, отдыхать внутри страны. Он объяснил это двумя факторами: ситуацией со школьными каникулами и ростом заболеваемости COVID-19.

