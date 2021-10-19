Союз туриндустрии: Кубань «отдала» Турции туристов из-за ковидных мер
19 октября 202112:52
Любовь Дурынина
Число туристов в Крыму выросло почти на два миллиона за два года, пояснил Илья Уманский.
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в пресс-центре НСН заявил, что в 2021 году Крым обогнал Кубань по приросту числа туристов.
«За девять месяцев 2021 года Краснодарский край принял 14,6 миллиона туристов, Крым – 8,3 миллиона туристов. Сравнивая эти показатели с 2019 годом, обращаем внимание, что Краснодарский край потерял в количестве, потому что на эти же даты два года назад край принимал 15,3 миллиона, а Крым вырос почти на 2 миллиона, так как на 1 октября 2019 года Крым заявлял о приёме 6,6 миллиона туристов. В совокупности Краснодарский край и Крым оба приняли на 1 миллион туристов больше. При этом на середину лета, на 1 июля, эти два направления шли примерно с одинаковыми показателями. Мы можем фиксировать, что снижение популярности Краснодарского края произошло в июле-августе, именно на этот период пришлись введенные Краснодарским краем меры с требованием к въезжающим иметь документы о вакцинации или ПЦР-тесты. Потребитель отреагировал, и спрос на Краснодарский край начал снижаться. Основным бенефициаром этих мер, к сожалению, стали курорты Турции, открытые для россиян и не требующие данных документов. Я сейчас не пытаюсь сказать, что правильно, это просто данные, к ним надо относиться максимально трезво», - подчеркнул Уманский.
Ранее Уманский в пресс-центре НСН заявил, что минувший туристический сезон в России стал запоминающимся из-за природных катаклизмов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru