Глава РСТ: государство заработало на туристическом кешбэке 70 млрд рублей
В РСТ надеются на продление программы туристического кешбэка на 2022 год, рассказал Андрей Игнатьев.
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в пресс-центре НСН рассказал, что после пандемии отрасли необходима поддержка государства.
«Как въездной, так и выездной туризм не вышли полностью на допандемийный уровень. Иностранцев у нас в стране сейчас немного, на выезд есть ограничения, мы работаем с небольшим количеством стран. Ситуация сложная, отрасль работает на 35-40% от своих мощностей. Нам нужна помощь государства, мы на нее надеемся. Самой эффективной мерой стала программа кешбэка, ей воспользовались 1,6 миллиона российских граждан. Государство потратило на нее 6,7 миллиарда рублей. При этом дополнительный доход регионов составил около 70 миллиардов рублей, то есть в десять раз больше. Мы попросили продлить программу на следующий год», - заявил Игнатьев.
Ранее в пресс-центре НСН руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский перечислил три новых направления, которые набирают популярность у российских туристов.
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