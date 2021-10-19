Союз туриндустрии: Отдых на новогодние каникулы в России подорожает на 10%

По его словам, остальные назовут цены только в первых числах ноября, и они, вероятно, будут на 10% выше, чем в прошлом сезоне

«Цены подросли повсеместно. У тех предложений, которые на пике спроса, цены уже сформированы. Если говорить не только о топовых направлениях вроде Сочи и Красной поляны, то я бы сказал, что цены подросли в целом от прошлого года примерно на 10%. В Сочи более ярко выраженный рост цен, где-то в пределах 15-18%. Крым несколько выделяется ввиду более ограниченного зимнего предложения. Рост цен там составляет 10-15%. Но то, что нашим гражданам придётся заплатить в этот Новый год несколько больше, чем в предыдущем, очевидно», - сообщил Уманский.

Ранее Уманский рассказал, что индивидуальное размещение на Новый год практически раскуплено, самые популярные горнолыжные направления – Сочи, Шерегеш и Домбай.

