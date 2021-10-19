Союз туриндустрии: Отдых на новогодние каникулы в России подорожает на 10%
При этом, по словам Ильи Уманского, пока с ценами определились владельцы только половины средств размещения.
Только половина средств размещения определилась с ценами для туристов на предстоящие новогодние каникулы: многие затягивают с этим, наблюдая за коллегами и соседями, рассказал на пресс-конференции НСН, руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский.
По его словам, остальные назовут цены только в первых числах ноября, и они, вероятно, будут на 10% выше, чем в прошлом сезоне
«Цены подросли повсеместно. У тех предложений, которые на пике спроса, цены уже сформированы. Если говорить не только о топовых направлениях вроде Сочи и Красной поляны, то я бы сказал, что цены подросли в целом от прошлого года примерно на 10%. В Сочи более ярко выраженный рост цен, где-то в пределах 15-18%. Крым несколько выделяется ввиду более ограниченного зимнего предложения. Рост цен там составляет 10-15%. Но то, что нашим гражданам придётся заплатить в этот Новый год несколько больше, чем в предыдущем, очевидно», - сообщил Уманский.
Ранее Уманский рассказал, что индивидуальное размещение на Новый год практически раскуплено, самые популярные горнолыжные направления – Сочи, Шерегеш и Домбай.
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