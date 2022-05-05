13.05.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Россия без Голливуда: откуда российским кинотеатрам брать репертуар?»

Судьба российских кинотеатров, в отсутствие фильмов голливудских и других зарубежных студий, продолжает вызывать опасения экспертов отрасли. По сообщениям СМИ, объем продаж билетов в кино в российских кинотеатрах в первой половине апреля упал на 51%, в денежном - на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации Ассоциации владельцев кинотеатров, в ближайшие два месяца выручка может упасть на 80%. Это означает, что половине кинотеатров придётся закрыться.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова ситуация на российском рынке кинопроката?

Что сейчас показывают в кинотеатрах?

Какие убытки несут сегодня российские кинотеатры в связи с санкциями?

Есть ли возможность продолжения показа «санкционного» контента?

Каким будет дальнейший репертуар российских кинотеатров?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор объединенной сети «Кино ОККО» («Синема парк» и «Формула кино») Алексей Васянин;

Президент сети КАРО Ольга Зинякова;

Кинокритик Давид Шнейдеров.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

