15.09.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рак молодеет». С чем связан резкий рост заболеваемости»

За последние три десятилетия число случаев заболевания раком среди взрослых людей в возрасте до 50 лет выросло на 79%, а число смертей от рака в этой возрастной категории — на 27%. Такие цифры приводит в своем исследовании международная группа ученых и учитывает 29 видов рака. Данное исследование охватывает 204 страны мира. Самое большое число случаев заболевания и смертей приходится на рак молочной железы. Ежегодно от онкологии умирают 300 тысяч россиян. Мужчины умирают от рака чаще женщин: 54 % против 46 %.

Почему в России растет заболеваемость раком?

Каковы причины тенденции «омоложения» рака?

Факторы риска заболеваемости раком?

Как вовремя выявить болезнь?

Стали ли россияне чаще обращаться к онкологам?

Паллиативная медицинская помощь, как она сегодня развита в России?

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова;

Врач онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники «Мамма» Антон Иванов ;

; Приглашены Депутаты ГД РФ

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



