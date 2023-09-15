«Помогает диагностика»: Онкохирург объяснил «омоложение рака»

Рак молодеет, потому что его теперь можно выявить на ранних стадиях без проявления клинических симптомов, заявил врач онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники «Мамма» Антон Иванов в пресс-центре НСН.

«Какой-то катастрофы нет, нельзя сказать, что происходит тотальное омоложение рака, то есть, до 45 лет. В 1990 году в Москве работало два компьютерных томографа, всего два. Сейчас их 2022. Сейчас больше появляется случаев из-за увеличения числа приборов и их качества. То есть, диагностика помогает выявлять рак у молодых людей. Например, рак щитовидной железы может не проявляться 10-15 лет. То есть, помочь выявить помогает самое простое исследование, а клинические проявления появятся у молодого пациента только по 45 лет», - объяснил он.

Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН обозначил признаки, которые могут указывать на рак кожи.

