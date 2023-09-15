«От 30 до 50 лет»: Названы типы онкологии, которые угрожают молодым людям
Бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко выделил рак молочной железы, шейки матки и рак кожи.
Рак молочной железы, шейки майки и рак кожи все чаще встречает у молодых людей в возрасте 30 лет, заявил руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН.
«Если говорить об онкологии в целом, то рак – это «привилегия» лиц пожилого возраста. Для развития рака нужно время. Когда мы говорим, что рак молодеет, мы должны рассматривать такие локализации, как рак молочной железы, рак шейки матки, рак кожи, эти разновидности все чаще стали появляться у молодых. Например, рак легкого возникает с очень большой вероятностью при курении 1,5-2 пачек в день 15-20 лет. Сейчас в основном болеют раком молочной железы от 30 до 50 лет, все больше встречаем женщин в тридцатилетнем возрасте», - рассказал он.
За последние три десятилетия число случаев заболевания раком среди взрослых людей в возрасте до 50 лет выросло на 79%, а число смертей от рака в этой возрастной категории — на 27%. Такие цифры приводит в своем исследовании международная группа ученых и учитывает 29 видов рака. Данное исследование охватывает 204 страны мира. Самое большое число случаев заболевания и смертей приходится на рак молочной железы. Ежегодно от онкологии умирают 300 тысяч россиян. Мужчины умирают от рака чаще женщин: 54 % против 46 %.
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