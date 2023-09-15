«Очень агрессивный!»: Онколог рассказал, как распознать рак кожи
Бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко призвал обратиться к врачу в случае изменения родинок и зуда.
Руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН обозначил признаки, которые могут указывать на рак кожи.
«Рак кожи мы очень успешно лечим, почти 100%. А как определить? Если появилась любая динамика в области узелка на коже, в области родинки – изменение окраса, формы, размера, появление зуда. Все эти признаки должны заставить человека обратиться к онкологу. Если появилось новое пятнышко – это тоже опасно. На первых этапах это очень медленно развивается, но потом становится очень агрессивным, нарушает все», -
Аборты, жаркое солнце и солярий сегодня выступают основными причинами развития рака, заявил руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН.
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