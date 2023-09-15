«Аборты, Турция и солярий!»: Онколог перечислил основные причины развития рака
Бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко отметил, что рак кожи вышел на первое место по частоте случаев.
Аборты, жаркое солнце и солярий сегодня выступают основными причинами развития рака, заявил руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН. Он отметил, что рак кожи вырвался на первое место по количеству заболевших.
«Рак молочной железы зависит от гормональных нарушений. Здесь влияют аборты. Некоторые факторы и другие есть, наследственные и так далее, но главное – это нарушения в женском организме, связанные с абортом. Рак кожи по частоте вышел на первое место. Раньше он был на четвертом месте. Когда наши земляки начали ездить в Турцию, Египет, под жаркое солнышко, то статистика стало такой. Особенно вредно загорание для младенцев. Это миллионы заболевающих ежегодно. Еще солярий влияет на этот показатель, они там не фильтруют свет. Поэтому приходят люди в 25-30 лет, года достаточно, чтобы развился рак», - рассказал он.
За последние три десятилетия число случаев заболевания раком среди взрослых людей в возрасте до 50 лет выросло на 79%, а число смертей от рака в этой возрастной категории — на 27%. Такие цифры приводит в своем исследовании международная группа ученых и учитывает 29 видов рака. Данное исследование охватывает 204 страны мира. Самое большое число случаев заболевания и смертей приходится на рак молочной железы. Ежегодно от онкологии умирают 300 тысяч россиян. Мужчины умирают от рака чаще женщин: 54 % против 46 %.
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