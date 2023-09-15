Онколог Странадко: Рак не является наследственным заболеванием

Рак не является наследственным заболеванием, но есть предрасположенности, заявил руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН.

«Официально наследственности у рака нет. Но есть предрасположенность, определенные состояния организма, которые как раз и наследуются. Есть исключения – ранние заболевания у детей», - отметил он.

Со своей стороны, врач онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники «Мамма» Антон Иванов призвал чаще проверяться, если опасения «из-за наследственности».

«Мы знаем практику мировую, когда женщины оперируют молочные железы, когда еще не заболели. Такой синдром Анджелины Джоли. Сейчас этот тренд уходит, но нужно проводить более частые скрининги, если есть какие-то опасения», - заключил он.

Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН обозначил признаки, которые могут указывать на рак кожи.

