«Много половых партнеров»: Названы группы риска для рака молочной железы

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН перечислила группы риска для рака молочной железы.

«Мы не отличаемся от трендов всего мирового сообщества. Рак кишечника, рак кожи, рак молочной железы. В группе риска по раку молочной железы находятся женщины, которые не рожают, не кормят, с ранним наступлением менструального цикла, женщины, которые поздно вступают брак, у которых много половых партнеров до того самого единственного. Это тренды как раз нашего времени», - рассказала она.

Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН обозначил признаки, которые могут указывать на рак кожи.

