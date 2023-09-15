«Много половых партнеров»: Названы группы риска для рака молочной железы
Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова отметила, что в зоне риска женщины, которые долго не вступают в брак.
Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН перечислила группы риска для рака молочной железы.
«Мы не отличаемся от трендов всего мирового сообщества. Рак кишечника, рак кожи, рак молочной железы. В группе риска по раку молочной железы находятся женщины, которые не рожают, не кормят, с ранним наступлением менструального цикла, женщины, которые поздно вступают брак, у которых много половых партнеров до того самого единственного. Это тренды как раз нашего времени», - рассказала она.
Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН обозначил признаки, которые могут указывать на рак кожи.
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