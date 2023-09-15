«Халатное отношение!»: Пандемия COVID-19 выявила пациентов с раком легких
Член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова отметила, что россияне не обращаются к врачам, поэтому выявить рак на ранней стадии сложно.
В России не так часто выявляют рак на ранней стадии из-за халатного отношения граждан к своему здоровью, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.
«У нас создается видимость, что очень много молодых людей заболевают раком. Раком по-прежнему чаще заболевают люди старше 50 лет. Но эта категория граждан мало пользуется интернетом, не публикует о себе информацию. Безусловно, в период ковида статистика выявления заболевших снизилась, но люди просто не ходили к врачам. После ковида статистика начала прогрессивно расти. Особенно это было видно в раке легкого, потому что часто делалось такое обследование. Россия не стоит в тренде определения рака на ранней стадии, халатное отношение со стороны пациентов. Люди обращаются за помощью, когда уже злокачественное образование, увы», - рассказала она.
Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН обозначил признаки, которые могут указывать на рак кожи.
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