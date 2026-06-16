17.06.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тихий убийца молодёжи: Как остановить массовую зависимость от вейпов»

В России усиливается борьба с вейпами и электронными системами доставки никотина. В июне 2026 года Госдума приняла закон, который предоставляет регионам право самостоятельно вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Предполагается, что такие меры смогут начать действовать с 2027 года. Ранее отдельные субъекты уже выступали с инициативами по ограничению или полному запрету продажи данной продукции.



Основной причиной ужесточения регулирования называют растущую популярность вейпов среди молодежи и связанные с этим риски для здоровья. По данным опроса, проведенного в 2026 году, 74% участников поддержали полный запрет продажи вейпов в России.

Несмотря на распространенное мнение о «безопасности» электронных сигарет по сравнению с традиционным курением, врачи предупреждают: аэрозоль вейпов содержит никотин, токсичные химические соединения и мелкодисперсные частицы, способные негативно воздействовать на легкие, сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Исследования также показывают связь между использованием электронных сигарет и повышенным риском заболеваний дыхательной системы, сосудистых нарушений и формирования никотиновой зависимости у подростков.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие регионы уже готовы запретить продажу вейпов?

Насколько распространено использование вейпов среди подростков и молодежи?

Какие заболевания чаще всего связывают с вейпингом?

Может ли региональный запрет привести к росту теневого рынка?

Какие меры профилактики никотиновой зависимости наиболее эффективны?

Нужен ли полный федеральный запрет вейпов в России?

Участники пресс-конференции:

первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая

врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



