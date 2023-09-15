«Уникальный яд!»: Врачи рассказали об успешном лечении рака кожи в России лазером

Руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН рассказал, что в России успешно лечат рак кожи лазером.

«У нас есть такой метод для лечения рака кожи, который называется фотодинамическая терапия. Сначала мы вводим человеку уникальное соединение, которое накапливается в раковых клетках. Потом мы его активируем лазерным светом, образуется уникальный токсин, яд. Мы его превращаем в окислитель, который убивает все живое. Но время жизни токсина для раковых клеток 40 секунд. То есть, он действует внутри клетки, а окружающие ткани не повреждаются. Это помогает при обнаружении даже опухолей на лице, пролечены тысячи пациентов», - рассказал он.

Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН обозначил признаки, которые могут указывать на рак кожи.

