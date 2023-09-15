«Уникальный яд!»: Врачи рассказали об успешном лечении рака кожи в России лазером
Профессор Евгений Странадко отметил, что рак кожи в России лечится очень эффективно, если его быстро обнаружить.
Руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН рассказал, что в России успешно лечат рак кожи лазером.
«У нас есть такой метод для лечения рака кожи, который называется фотодинамическая терапия. Сначала мы вводим человеку уникальное соединение, которое накапливается в раковых клетках. Потом мы его активируем лазерным светом, образуется уникальный токсин, яд. Мы его превращаем в окислитель, который убивает все живое. Но время жизни токсина для раковых клеток 40 секунд. То есть, он действует внутри клетки, а окружающие ткани не повреждаются. Это помогает при обнаружении даже опухолей на лице, пролечены тысячи пациентов», - рассказал он.
Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН обозначил признаки, которые могут указывать на рак кожи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Москва не отказывалась от переговоров с Киевом
- «Придется танцевать «Барыню»: Путин посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку
- Лукашенко анонсировал выход Белоруссии на досанкционный уровень
- Путин: 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО
- Следком проверит данные об отправленных ВСУ на минное поле российских пленных
- Лукашенко на встрече с Путиным предложил сотрудничать с КНДР «на троих»
- Нилов назвал неоднозначной идею ограничить для детей добавление друзей в соцсетях
- Потерявшийся пенсионер провел в лесу под Новгородом девять дней
- «112»: Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем
- Собянин: Завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru