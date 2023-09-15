«Единой таблетки нет!»: Онкологи назвали вакцину, которая защищает от рака

Есть вакцина против вируса папилломы, которая защищает от некоторых видов рака, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

«Есть вакцина, которая защищает от раков некоторых – против вируса папилломы человека, которая защитит от рака шейки матки, рака полового члена, рака кишечника», - отметил она.

Со своей стороын, врач онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники «Мамма» Антон Иванов добавил, что единой таблетки пока нет и ее сложно представить.

«Рак – это не единое заболевание, это целый спектр, единой таблетки от всех видов рака придумать нельзя. Надо понимать, что у каждого из раков есть определенный механизм, он отличается», - добавил он.

Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в пресс-центре НСН обозначил признаки, которые могут указывать на рак кожи.

