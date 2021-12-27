29.12.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг известного ученого-историка и режиссера, лидера мнений Евгения Понасенкова на тему: «Политические, общественные и культурные итоги года».

Несмотря на второй год пандемии, 2021 был богат на события: выборы в Госдуму с электронным голосованием, резонансный закон о qr-кодах, проявление внезапной любви к корейской культуре с выходом сериала «Игра в кальмара», громкие скандалы с блогерами и др. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что россияне адаптировались к новой реальности. По мнению экспертов, кризис в отношениях России и Запада стал только глубже. ВЦИОМ опубликовал данные опроса о том, каким был для россиян 2021 год и чего они ждут от 2022-го. Граждан России попросили выбрать три главных слова 2021 года. Ими стали: коронавирус (38%), рост цен (34%) и QR-коды (28%).

В ходе брифинга планируется обсудить общественно-значимые процессы, например, такие как пандемия, возможные средства борьбы с вирусом, законопроект о qr-кодах - цифровизацию в России, проблемы с мигрантами, рост нетерпимости в обществе, вопрос маргинализации молодежи и знаковые культурные события 2021 года.

Участник брифинга:

известный ученый-историк и режиссер, лидер мнений Евгений Понасенков.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



