«Бессмысленные существа»: Понасенков рассказал об отношении к блогерам
Публицист отметил, что блогеров, которые распространяют опасную информацию, необходимо запретить.
Историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН заявил, что считает современные блоги отвратительным жанром и призвал запретить некоторые из них.
«Блог и интернет – это средство передачи информации и все. Блогеры как жанр для меня отвратителен, потому что это бессмысленные существа, невежественные, которые не обладают профессиональным знанием, навыками, им нечего сказать, они с наглостью и самоуверенностью сообщают какую-то информацию, которая как правило приводит к очень печальным событиям – особенно автоблогеры, которых я бы вообще запретил», - рассказал он.
Современные агрессивные фильмы, сериалы и ток-шоу приводят к соответствующим настроениям в обществе, заявил Евгений Понасенков в пресс-центре НСН ранее.
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