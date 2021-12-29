«Бессмысленные существа»: Понасенков рассказал об отношении к блогерам

Публицист отметил, что блогеров, которые распространяют опасную информацию, необходимо запретить. 

Историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН заявил, что считает современные блоги отвратительным жанром и призвал запретить некоторые из них.

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«Блог и интернет – это средство передачи информации и все. Блогеры как жанр для меня отвратителен, потому что это бессмысленные существа, невежественные, которые не обладают профессиональным знанием, навыками, им нечего сказать, они с наглостью и самоуверенностью сообщают какую-то информацию, которая как правило приводит к очень печальным событиям – особенно автоблогеры, которых я бы вообще запретил», - рассказал он.

Современные агрессивные фильмы, сериалы и ток-шоу приводят к соответствующим настроениям в обществе, заявил Евгений Понасенков в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: Евгений Понасенков
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