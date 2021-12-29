«Бессмысленные существа»: Понасенков рассказал об отношении к блогерам

«Блог и интернет – это средство передачи информации и все. Блогеры как жанр для меня отвратителен, потому что это бессмысленные существа, невежественные, которые не обладают профессиональным знанием, навыками, им нечего сказать, они с наглостью и самоуверенностью сообщают какую-то информацию, которая как правило приводит к очень печальным событиям – особенно автоблогеры, которых я бы вообще запретил», - рассказал он.

Современные агрессивные фильмы, сериалы и ток-шоу приводят к соответствующим настроениям в обществе, заявил Евгений Понасенков в пресс-центре НСН ранее.

