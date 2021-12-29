Понасенков назвал вкус Бастрыкина изумительным
Историк и публицист признался, что разделяет музыкальные вкусы главы Следственного комитета.
Историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН рассказал, что председатель Следственного комитета с детства любит Мирей Матье.
«Представляете, у нас с Бастрыкиным есть что-то общее – это Мирей Матье, я ее очень люблю с детства, и он любит с детства. Вообще у Бастрыкина вкус изумительный, это без шуток. У него вкус замечательный, а он Бастрыкин. А кто-то либеральный, но вкус – дерьмо собачье», - поделился Понасенков.
Ранее Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что «категорически поддерживает» инициативу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ.
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