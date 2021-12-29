«Переигрываю, ничего не делая»: Понасенков рассказал о своих оппонентах
Историк отметил, что «мгновенная карма» настигает «гнилых» людей, которые делают «гадости людям, которые дарят добро».
Историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН рассказал, как побеждает недоброжелателей.
«Тут недавно шмякнулся один, карма – это, конечно, ерунда, но есть понятие "мгновенная карма" – не надо хамить людям, которые делают другим людям добро, не надо быть гнилым, не надо делать гадости. Один на двенадцать с половиной лет уехал в колонию строгого режима, другой в позорном виде на Тверском бульваре. Я очень поздно встаю, я всегда узнаю новости последним, но смеюсь всегда тоже последним, я переигрываю, ничего не делая», - рассказал он.
Некоторое время назад в интернете активно обсуждались горячие споры Понасенкова с историком-реконструктором Олегом Соколовым, который впоследствии попал в тюрьму за убийство и расчленение аспирантки. Основатель заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» и журналист Егор Просвирнин, также ругавшийся с Понасенковым в интернете, погиб несколько дней назад, выпав из окна.
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