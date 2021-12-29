Понасенков: Китайский вирус - репетиция перед серьезной проблемой
Историк уверен, что человечество столкнется с более страшными вирусами различного происхождения.
Наиболее страшные мировые эпидемии приходили из Азии и Африки, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН.
«Китайский вирус – это репетиция перед еще большими проблемами, у нас очень много лабораторий по миру с идиотами, сумасшедшими учеными, с плохой системой безопасностью. И обычные вирусы будут вылезать. Все страшные мировые эпидемии – чума, оспа - все это пришло либо из Китая, из Монголии, либо Африки, ни одной из Европы – разный уровень культуры», - объяснил он.
Главным событием года стало введение QR-кодов в рамках антиковидных мер, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН ранее.
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