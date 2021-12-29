«Цифровой концлагерь»: Понасенков назвал главное событие уходящего года
Историк уверен, что введение QR-кодов стало главным мировым событием 2021 года.
Главным событием года стало введение QR-кодов в рамках антиковидных мер, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН.
«Если мы берем планетарно, то очередная веха пришествия нашего в ад цифровой эры – это введение QR-кодов. Это уже мы попали в такой цифровой концлагерь. Я вас очень прошу, не ходите в концлагерь, там очень плохо, я знаю, как историк. Пока научно их обоснованность, их полезность никак не подтверждена», - отметил он.
Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН рассказал о причинах своей популярности среди всех возрастов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Дело против россиянки Сапеги направили в белорусский суд
- «Процесс происходит постепенно»: МИД РФ о признании талибов
- Казахстан полностью исключил смертную казнь
- Писатель Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России
- Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП
- СМИ: ЦСКА с Нового года возглавит Николич
- Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом зафиксировали в Белоруссии
- СМИ: пожар произошёл в ковидном госпитале в Красноярске
- СМИ: чиновницу из Татарстана уволили за высказывание о приезде русских
- Реконструкция московских парков начнется после новогодних праздников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru