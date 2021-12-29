«Цифровой концлагерь»: Понасенков назвал главное событие уходящего года

«Если мы берем планетарно, то очередная веха пришествия нашего в ад цифровой эры – это введение QR-кодов. Это уже мы попали в такой цифровой концлагерь. Я вас очень прошу, не ходите в концлагерь, там очень плохо, я знаю, как историк. Пока научно их обоснованность, их полезность никак не подтверждена», - отметил он.

Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН рассказал о причинах своей популярности среди всех возрастов.

