«Цифровой концлагерь»: Понасенков назвал главное событие уходящего года

Историк уверен, что введение QR-кодов стало главным мировым событием 2021 года. 

Главным событием года стало введение QR-кодов в рамках антиковидных мер, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН.

«Говорю правду!»: Понасенков рассказал о причинах своей популярности

«Если мы берем планетарно, то очередная веха пришествия нашего в ад цифровой эры – это введение QR-кодов. Это уже мы попали в такой цифровой концлагерь. Я вас очень прошу, не ходите в концлагерь, там очень плохо, я знаю, как историк. Пока научно их обоснованность, их полезность никак не подтверждена», - отметил он.

Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН рассказал о причинах своей популярности среди всех возрастов.

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ФОТО: Евгений Понасенков
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