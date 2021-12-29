«Говорю правду!»: Понасенков рассказал о причинах своей популярности
Историк и публицист признался, что из-за повышенного внимания не может спокойно пройти по улице.
Историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН рассказал о причинах своей популярности среди всех возрастных категорий.
«Я не могу пройти по улице, я действительно не могу пройти по улице. Что касается причин, их в основном две. Первая – я говорю правду, я говорю то и так, как боятся не говорить, а даже думать на кухне про себя. У нас, и не только у нас, боятся думать на важные темы и говорить. А я все высказываю очень откровенно, это касается всех возрастов – от школьников до возраста 80-90 и так далее. Что касается половозрелой аудитории, я пытаюсь передать в общество то, что сам узнаю, знаю – это, конечно, классика везде, в науке, литературе и так далее. Что касается совсем юных людей, они еще не все могут сформулировать, но они чувствуют и видят настоящие мимику человека, его жесты», - объяснил он.
Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что российские власти замалчивают проблему с мигрантами, которая достигла катастрофического масштаба, но пока «тлеет».
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