«Просто оккупация»: Понасенков назвал ситуацию с мигрантами в Москве катастрофой
Историк уверен, что большое количество мигрантов из неразвитых стран приводит к уничтожению русской культуры.
Большое количество приезжих из неразвитых стран приведут к уничтожению русского языка и культуры, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН.
«Надо понимать, что мигранты – это из люди из регионов неразвитых, с определенной религией, это не проблема только лишь России, это огромная проблема для Франции, Италии, Англии. Лондон уже не принадлежит англичанам, Париж не принадлежит французам. Это абсолютная катастрофа, это просто оккупация. Это касается и Москвы, зачем нужны были века культуры, чтобы все уничтожить. Я за дружбу, но не надо», - отметил он.
Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что российские власти замалчивают проблему с мигрантами, которая достигла катастрофического масштаба, но пока «тлеет».
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