Понасенков призвал чиновников к диалогу для борьбы с пандемией

Историк и публицист заявил, что готов представить план действий, который поможет обществу в сложившейся ситуации.

Необходимо менять подходы для борьбы с пандемией, граждане не верят сегодняшним чиновникам, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН.

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«Если я был абсолютно прав с самого начала и все предугадал, значит, пора меня послушать. У меня есть даже конкретный план действий, вот сейчас конкретно против новых штаммов и вообще против вируса. Я бы их сейчас назвал даже, но я хорошо знаю наших чиновников, они могут заявить что-то такое, но никогда правильно не сделают, угробить идею. Я готов изложить, я в отличие от них не ошибался. У меня часто вообще воруют идеи, я сегодняшним днем могу приехать в любой высокий кабинет на серьезное заседание и назвать пункты», - рассказал он.

Главным событием года стало введение QR-кодов в рамках антиковидных мер, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН ранее.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусПандемияЕвгений Понасенков
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