Понасенков назвал СМИ причиной агрессии в обществе

Населению сутками показывают фильмы про войну, насилие в семье и «ментов», отметил историк. 

Современные агрессивные фильмы, сериалы и ток-шоу приводят к соответствующим настроениям в обществе, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН.

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«Причина агрессии и нетерпимости в обществе – во-первых, СМИ. Агрессия и нетерпимость идет из общества, если людям показывать фильмы о войне. За сутки 4-5 фильмов о войне, это зомбирование, сериалы – это еще хуже, агрессия в СМИ, про ментов и прочее, про ток-шоу я вообще не говорю – «давайте бомбами всех», а до этого они строили коммунизм и православие, - рассказал он.

Большое количество приезжих из неразвитых стран приводит к уничтожению русского языка и культуры, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН.

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ФОТО: Скриншот из выпуска ЧБД от 07.10
ТЕГИ:ТелевидениеСМИЕвгений Понасенков
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