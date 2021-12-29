Понасенков назвал СМИ причиной агрессии в обществе

«Причина агрессии и нетерпимости в обществе – во-первых, СМИ. Агрессия и нетерпимость идет из общества, если людям показывать фильмы о войне. За сутки 4-5 фильмов о войне, это зомбирование, сериалы – это еще хуже, агрессия в СМИ, про ментов и прочее, про ток-шоу я вообще не говорю – «давайте бомбами всех», а до этого они строили коммунизм и православие, - рассказал он.

Большое количество приезжих из неразвитых стран приводит к уничтожению русского языка и культуры, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в пресс-центре НСН.

