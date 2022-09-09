Открытие VI Международного Русского кинофестиваля

Украинская армия предприняла очередную попытку высадить десант через Днепр

Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией

Латвия ограничит въезд в страну для россиян с шенгенскими визами

Королевский траур в связи с кончиной Елизаветы II будет длиться семь дней после ее похорон

Сервис по доставке еды и продуктов Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»