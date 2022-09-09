14.09.2022 состоится пресс-конференция, посвященная открытию VI Международного Русского кинофестиваля.
14.09.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Открытие VI Международного Русского кинофестиваля»
VI Международный Русский кинофестиваль откроется в Москве 19 сентября в Центральном Доме кинематографистов. В этом году будут представлены более двухсот пятидесяти фильмов, а в мероприятиях фестиваля примут участие кинематографисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины (Республики Сербска), Индии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Мозамбика, Узбекистана, Швеции, ЮАР и России. Они представят свой творческий взгляд на русский мир, российскую историю, миссию России в современном мире. Работа кинофестиваля начнется с всероссийской премьеры документального фильма «Русский мир Бисера Кирова», посвящённого 80-летию заслуженного артиста России. Подведение итогов и церемония награждения лауреатов VI Международного Русского кинофестиваля состоится 30 сентября.
На протяжении многих лет организатором Международного Русского кинофестиваля выступает Фонд стратегического развития по инициативе независимых кинематографистов, кинодокументалистов и педагогов кинематографических вузов России. В этом году кинофестиваль проводится, в том числе, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как программа кинофестиваля будет отличаться в этом году от предыдущих?
- Заявки на какие жанры фильмов были самыми популярными в этом году?
- Кинематографисты каких стран проявляют наибольшую активность к участию в Международном кинофестивале?
- Появляются ли новые имена в мировой киноиндустрии?
Участники пресс-конференции:
- Андрей Холенко - режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля
- Владимир Березин - народный артист России, телеведущий
- Борис Костенко - тележурналист, продюсер, общественный деятель, член жюри VI Международного Русского кинофестиваля
- Олег Штром - российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, член оргкомитета VI Международного Русского кинофестиваля
- Любовь Курьянова - главный редактор телерадиокомпании «Русский мир»
- Владимир Зорин - председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8