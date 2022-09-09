пресс-конференции
Анонс

Открытие VI Международного Русского кинофестиваля

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Начало конференции

11:00

14 сентября 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

+7 903 594 54 37

14.09.2022 состоится пресс-конференция, посвященная открытию VI Международного Русского кинофестиваля.

14.09.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Открытие VI Международного Русского кинофестиваля»

VI Международный Русский кинофестиваль откроется в Москве 19 сентября в Центральном Доме кинематографистов. В этом году будут представлены более двухсот пятидесяти фильмов, а в мероприятиях фестиваля примут участие кинематографисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины (Республики Сербска), Индии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Мозамбика, Узбекистана, Швеции, ЮАР и России. Они представят свой творческий взгляд на русский мир, российскую историю, миссию России в современном мире. Работа кинофестиваля начнется с всероссийской премьеры документального фильма «Русский мир Бисера Кирова», посвящённого 80-летию заслуженного артиста России. Подведение итогов и церемония награждения лауреатов VI Международного Русского кинофестиваля состоится 30 сентября.

На протяжении многих лет организатором Международного Русского кинофестиваля выступает Фонд стратегического развития по инициативе независимых кинематографистов, кинодокументалистов и педагогов кинематографических вузов России. В этом году кинофестиваль проводится, в том числе, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Как программа кинофестиваля будет отличаться в этом году от предыдущих?
  • Заявки на какие жанры фильмов были самыми популярными в этом году?
  • Кинематографисты каких стран проявляют наибольшую активность к участию в Международном кинофестивале?
  • Появляются ли новые имена в мировой киноиндустрии?

Участники пресс-конференции:

  • Андрей Холенко - режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля
  • Владимир Березин - народный артист России, телеведущий
  • Борис Костенко - тележурналист, продюсер, общественный деятель, член жюри VI Международного Русского кинофестиваля
  • Олег Штром - российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, член оргкомитета VI Международного Русского кинофестиваля
  • Любовь Курьянова - главный редактор телерадиокомпании «Русский мир»
  • Владимир Зорин - председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости
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