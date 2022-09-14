«Почему нас не любят»: Продюсер Костенко описал «русский подход» к кинематографу
Член жюри VI Международного Русского кинофестиваля Борис Костенко отметил, что отличительными чертами русского кино являются боль, желание помочь и высказаться.
Основные черты русского подхода кинематографа — боль, желание помочь и высказаться, понять, за что не любят русский мир, заявил тележурналист, продюсер, общественный деятель, член жюри VI Международного Русского кинофестиваля Борис Костенко в пресс-центре НСН.
«Русский фестиваль пытался и пытается объяснить, что такое традиционные ценности, за которые сегодня мы сражаемся на Украине. События последних восьми месяцев резко поменяли ситуацию и в стране, и в мире. Нас очень не любят за формулировку «русский мир». Когда мы начинаем рассуждать о таких ценностях, как справедливость, духовность, соборность, вдруг выясняется, что именно за это люди кладут свои жизни сегодня. В наших фильмах присутствуют искренность и желание высказаться. Боль, желание помочь, о чём-то засвидетельствовать, что-то подчеркнуть — как раз и есть черта русского подхода к кинематографу. Понять, кто мы и за что нас так не любят. Сегодня настала пора принимать серьёзные решения: какая у нас идеология, нужно ли бояться этого слова, за что мы сражаемся, что мы несём на Украину», — сказал Костенко.
Ранее в пресс-центре НСН народный артист России, телеведущий, член оргкомитета Русского кинофестиваля Владимир Березин объяснил, почему невозможно отменить русскую культуру.
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