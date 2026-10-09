13.10.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Экватор в туризме: куда поехать до конца осени и на Новый год?»



Осень перевалила за экватор, и самое время определяться с планами на предстоящие праздники. В числе популярных вариантов — пляжные курорты Египта, Таиланда, Вьетнама, ОАЭ и Шри-Ланки, путешествия по России, горнолыжные комплексы и поездки в страны ближнего и дальнего зарубежья. При этом туристам приходится учитывать не только погоду и разнообразие развлечений, но и стоимость перелётов, проживания и праздничных туров.



По данным Российского союза туриндустрии, в числе востребованных зарубежных направлений на новогодние праздники — Вьетнам, Египет, Таиланд, ОАЭ и Шри-Ланка. Однако спрос на поездки развивается неоднозначно: на начало октября, продажи организованных туров на новогодние праздники отставали от прошлогодних на 10%, а бронирования отелей — на 5%. При этом внутренний туризм продолжает набирать популярность: за новогодние праздники 2025–2026 годов россияне совершили 11,8 млн поездок по стране — на 9,1% больше, чем годом ранее. Общие расходы путешественников достигли 80,7 млрд рублей.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Где лучше провести осенний отпуск у моря?

Какие направления могут стать туристическими хитами сезона?

Сколько в среднем стоит новогодний тур в 2026 году?

Какие направления подойдут для бюджетного отдыха?

Стоит ли ждать горящих предложений перед Новым годом?

Как изменились предпочтения российских туристов в 2026 году?



Участники пресс-конференции:



Директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко;

Коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин;

Приглашены к участию:



генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;

вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 13:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

