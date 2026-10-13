14.10.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пожизненный запрет на вейпы. Как остановить проблему детского курения?»
В России предложили ввести пожизненный запрет на продажу вейпов и другой никотинсодержащей продукции людям, родившимся после 1 января 2009 года. Инициатива предполагает, что ограничение сохранится даже после достижения совершеннолетия.
Масштаб проблемы подтверждают исследования. По данным Роспотребнадзора, за последние годы доля школьников, пробовавших вейпы, выросла с 3% до более чем 12%. При этом электронные сигареты нередко становятся первым опытом употребления никотина у подростков, которые раньше не курили обычные сигареты.
Несмотря на запрет продажи вейпов несовершеннолетним, доступность устройств и привлекательность вкусов остаются серьёзной проблемой. Никотин способен вызывать зависимость и негативно влиять на развитие подросткового мозга, а аэрозоль электронных сигарет может содержать токсичные вещества. В январе 2025 года Минздрав России также заявил о необходимости комплексных мер для защиты детей и подростков от никотинсодержащей продукции.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Насколько массовым стало употребление вейпов среди подростков?
- Чем вейпы опаснее или безопаснее обычных сигарет?
- Как быстро формируется никотиновая зависимость у подростков?
- Поможет ли пожизненный запрет на покупку вейпов?
- Не приведет ли ужесточение закона к росту черного рынка?
- Как распознать никотиновую зависимость у ребенка?
Участники пресс-конференции:
- сенатор Айрат Гибатдинов.
- исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский.
- руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8