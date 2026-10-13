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Рекордная тревожность: Почему растут продажи антидепрессантов?

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Начало конференции

14:00

15 октября 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

15.10.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рекордная тревожность: Почему растут продажи антидепрессантов?»

Тревога, хронический стресс, эмоциональное выгорание и нарушения сна становятся всё более заметной проблемой современного общества. В 2025 году продажи антидепрессантов в российских аптеках достигли 22,3 млн упаковок на сумму 20,5 млрд рублей, увеличившись за год на 24% в упаковках и на 36% в денежном выражении. В первом квартале 2026 года, было продано 6,4 млн упаковок на 5,8 млрд рублей — на 22% и 34% больше соответственно, чем за аналогичный период прошлого года. В Москве за январь–август 2026 года продажи выросли на 9,8% в упаковках и на 14% в денежном выражении.

На эмоциональное состояние людей влияют постоянный информационный поток, рабочие перегрузки, социальное давление и неопределённость. Всё больше людей обращаются к специалистам из-за тревожности, апатии и эмоционального истощения, а медикаментозная терапия становится частью лечения различных психических расстройств.

Отдельного внимания требует психическое здоровье детей и подростков. Учебная нагрузка, экзамены, буллинг, конфликты в семье и давление социальных сетей могут сопровождаться тревожными и депрессивными состояниями. В определённых случаях врачи назначают несовершеннолетним антидепрессанты, учитывая возраст, диагноз и возможные риски.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Почему растут продажи антидепрессантов?
  • Кто чаще всего принимает антидепрессанты?
  • Почему люди все чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием?
  • Можно ли принимать антидепрессанты без назначения врача?
  • Действительно ли антидепрессанты все чаще назначают детям?
  • Можно ли справиться с тревожностью без медикаментов?
  • Как отличить обычный стресс от тревожного расстройства?

Участники пресс-конференции:

  • председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая;
  • кризисный психолог Ольга Софьянова;
  • исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко

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