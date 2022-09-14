Русские «переехали»: Как санкции повлияли на Русский кинофестиваль

Директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко рассказал, что показ фильмов был переведён исключительно на российские платформы, но аудитория в этом году расширится. 

Режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН рассказал, как будет проходить ежегодный фестиваль на фоне санкций.

«В этом году наш сайт попал под санкции, поэтому показ наших фильмов переведён исключительно на российские платформы. И от этого только выиграли: российские плееры более защищенные. В этом году, мы уверены, аудитория сильно расширится. Также у нас основная площадка для кинопоказа – это Центральный дом кинематографистов в Москве, там показ будет идти с 19 по 30 сентября, практически каждый день. И ещё кинопоказ у нас будет несколько дней в Санкт-Петербургском доме кино», - отметил он.

По его словам, в этом году было подано больше, чем обычно, заявок на участие в Международном Русском кинофестивале.

Работа кинофестиваля начнется с всероссийской премьеры документального фильма «Русский мир Бисера Кирова», посвящённого 80-летию заслуженного артиста России.

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