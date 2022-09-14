«Другое мировоззрение»: На Русский кинофестиваль пришли заявки из 14 стран
Директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко отметил, что в этом году заявок на треть больше – присоединились Индия, Иран и Африка.
В этом году было подано больше, чем обычно, заявок на участие в Международном Русском кинофестивале, заявил режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН.
«В предыдущие годы мы получали около 200 заявок из 10-15 стран мира, в этом году, когда началась СВО и раскол по поводу отношения к русскому миру, мы сделали заявление о том, что не знаем, в какой мере в этом году фестиваль будет международным. В августе мы поняли, что количество участников у нас выросло на треть, в этом году более 300 заявок из 14 стран мира. Набор участников отражает то изменение, у нас появились участники из стран Азии, Индия, Иран и Африки, которых раньше у нас не было», - отметил он.
Холенко рассказал, что Русский кинофестиваль был создан в 2017 году независимыми кинематографистами как фестиваль произведений игрового и документального кино об особенностях русской души и русского взгляда на жизнь.
«На наш взгляд, слово «русский» обозначает не национальность, а идеологическую, мировоззренческую составляющую», - добавил он.
VI Международный Русский кинофестиваль откроется в Москве 19 сентября в Центральном Доме кинематографистов. В этом году будут представлены более двухсот пятидесяти фильмов, а в мероприятиях фестиваля примут участие кинематографисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины (Республики Сербска), Индии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Мозамбика, Узбекистана, Швеции, ЮАР и России.
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