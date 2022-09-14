«Проигрываем в диалоге»: Кинорежиссер о причинах «непопулярности» русских фильмов

До настоящего времени русский кинематограф страдал из-за неравной конкуренции с иностранными картинами, заявил российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, член оргкомитета VI Международного Русского кинофестиваля Олег Штром в пресс-центре НСН.

«Проблема у нас одна – коммуникации, мы проигрываем там, где не должны проигрывать, мы мало доносим о том, какие ценности несет русская цивилизация. В этом смысле Русский кинофестиваль направлен на это. Не существовало механизма, пути доведения нашего творчества до зрителя. Как только эта возможность появилась – обнаружилась правда, что зритель готов прийти на наше кино, это его мир, его фильмы, его эмоции и переживания. Иностранное кино тоже прекрасное, но равной конкуренции до сегодняшнего момента не было, прокатом владели иностранные компании полностью. Нужно приложить максимум усилий, чтобы зритель узнал, что его не забыли. Важно, чтобы наши фильмы попали в другие страны, только диалог может рассказать правду», - отметил он.

Ранее режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН рассказал, как будет проходить ежегодный фестиваль на фоне санкций.

