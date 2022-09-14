«Проигрываем в диалоге»: Кинорежиссер о причинах «непопулярности» русских фильмов
Олег Штром отметил, что равной конкуренции до сегодняшнего момента не было, прокатом владели иностранные компании, но зрители отечественные фильмы любят.
До настоящего времени русский кинематограф страдал из-за неравной конкуренции с иностранными картинами, заявил российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, член оргкомитета VI Международного Русского кинофестиваля Олег Штром в пресс-центре НСН.
«Проблема у нас одна – коммуникации, мы проигрываем там, где не должны проигрывать, мы мало доносим о том, какие ценности несет русская цивилизация. В этом смысле Русский кинофестиваль направлен на это. Не существовало механизма, пути доведения нашего творчества до зрителя. Как только эта возможность появилась – обнаружилась правда, что зритель готов прийти на наше кино, это его мир, его фильмы, его эмоции и переживания. Иностранное кино тоже прекрасное, но равной конкуренции до сегодняшнего момента не было, прокатом владели иностранные компании полностью. Нужно приложить максимум усилий, чтобы зритель узнал, что его не забыли. Важно, чтобы наши фильмы попали в другие страны, только диалог может рассказать правду», - отметил он.
Ранее режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН рассказал, как будет проходить ежегодный фестиваль на фоне санкций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- Си Цзиньпин прибыл с визитом в Казахстан
- «Начать высказываться»: Российскому кино предложили свой путь развития
- Песков опроверг информацию о проекте соглашения Москвы и Киева в начале спецоперации
- В Киргизии сообщили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном
- «Проигрываем в диалоге»: Кинорежиссер о причинах «непопулярности» русских фильмов
- «Зритель пошёл на русское кино»: Фильмы Русского кинофестиваля заменили Голливуд в кинотеатрах
- Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла почти вдвое
- Фон дер Ляйен приедет на Украину для встречи с Зеленским
- Суд прекратил дело Кристины Асмус о дискредитации армии
- В Запорожье заявили о прекращении обстрелов ЗАЭС украинскими войсками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru