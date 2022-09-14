В Союзе кинематографистов предложили создать объединение авторов русского кино

Андрей Холенко отметил, что это поможет отстаивать профессиональные и человеческие интересы в создании, производстве фильмов. 

Режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН анонсировал идею создания объединения авторов русского кино с целью отстаивания интересов.

«В ходе проведения шестого Русского кинофестиваля созрела и, возможно, оформится идея объединить усилия авторов русского кино с тем, чтобы отстаивать свои профессиональные и человеческие интересы в создании, производстве фильмов. Речь идет о создании объединения под рабочим названием «Ассоциация авторов русского кино», вступить в которую мы пригласим всех, у кого эта идея откликается. Всем вместе всегда проще решать вопросы продвижения, отстаивать свое право на творческую жизнь», - отметил он.

VI Международный Русский кинофестиваль откроется в Москве 19 сентября в Центральном Доме кинематографистов.

Ранее Андрей Холенко в пресс-центре НСН рассказал, как будет проходить ежегодный фестиваль на фоне санкций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КиноРежиссерКинофестиваль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры