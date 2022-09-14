В Союзе кинематографистов предложили создать объединение авторов русского кино
Андрей Холенко отметил, что это поможет отстаивать профессиональные и человеческие интересы в создании, производстве фильмов.
Режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН анонсировал идею создания объединения авторов русского кино с целью отстаивания интересов.
«В ходе проведения шестого Русского кинофестиваля созрела и, возможно, оформится идея объединить усилия авторов русского кино с тем, чтобы отстаивать свои профессиональные и человеческие интересы в создании, производстве фильмов. Речь идет о создании объединения под рабочим названием «Ассоциация авторов русского кино», вступить в которую мы пригласим всех, у кого эта идея откликается. Всем вместе всегда проще решать вопросы продвижения, отстаивать свое право на творческую жизнь», - отметил он.
VI Международный Русский кинофестиваль откроется в Москве 19 сентября в Центральном Доме кинематографистов.
Ранее Андрей Холенко в пресс-центре НСН рассказал, как будет проходить ежегодный фестиваль на фоне санкций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- В ДНР заявили о взятии Николаевки и Николаевки Второй союзными силами
- СМИ: Еврокомиссия порекомендует Евросоюзу сократить финансирование Венгрии
- «Почему нас не любят»: Продюсер Костенко описал «русский подход» к кинематографу
- В Союзе кинематографистов предложили создать объединение авторов русского кино
- Под Мурманском загорелся цех Кольской ГМК
- «Честь дороже наград»: Русский кинофестиваль откроет картина о Бисере Кирове
- Си Цзиньпин прибыл с визитом в Казахстан
- «Начать высказываться»: Российскому кино предложили свой путь развития
- Песков опроверг информацию о проекте соглашения Москвы и Киева в начале спецоперации
- В Киргизии сообщили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru