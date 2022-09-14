«Зритель пошёл на русское кино»: Фильмы Русского кинофестиваля заменили Голливуд в кинотеатрах

На фоне ухода из проката Голливуда удалось вывести в десятки кинотеатров фильмы Русского кинофестиваля, заявил режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН.

«Мы увидели письмо одной из ассоциаций, объединяющей владельцев кинотеатров, Министерству культуры с просьбой поддержать их финансово и порекомендовать какие-то фильмы и предложили ей фильмы Русского кинофестиваля. Случилось удивительное — в нашей стране создался прецедент, когда на русское кино, некоммерческое и неформатное с точки зрения телеэфира, пошёл зритель. В этом году в десятках кинотеатров в нескольких городах нашей страны идут короткометражные фильмы под брендом «Русский кинофестиваль». Все они, правда, с прокатными удостоверениями, поскольку это выходит за рамки проведения Русского кинофестиваля», — сказал Холенко.

Также Холенко добавил, что в этом году на Русский кинофестиваль пришли заявки из 14 стран мира.

