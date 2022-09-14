«Нас не обижает»: Березин объяснил, почему невозможно отменить русскую культуру

Отменить русскую культуру невозможно, потому что люди по всему миру интересуются искусством, несмотря на ограничения, заявил народный артист России, телеведущий, член оргкомитета Русского кинофестиваля Владимир Березин в пресс-центре НСН.

«Умение видеть, слышать, слушать, понимать – это русское свойство. Как часто у нас говорят, большое видится на расстоянии. Посмотрите: кто друзья настоящие, которые многие годы говорили мы с вами, а когда возникает коллизия, люди быстро «переобулись», говорят, залетим к вам в другой раз. Нас это не обижает, потому что русский человек ко всему старается относиться с пониманием», - отметил он, говоря о тех, кто отказался участвовать в фестивале в этом году.

По мнению Березина, закрыть русскую культуру невозможно, и подтверждение тому –кинофестиваль, который состоится и в этом году.

«Есть еще один очень важный аспект, который лично меня тревожит: нужно закрыть русскую культуру где-то там. Наш фестиваль заявляет, что русскую культуру закрыть нельзя. Потому что когда мы дома, все друзья - в гости к нам, не закрывается. А когда благодаря техническим возможностям наши фильмы будут смотреть там те, кому это интересно – это ещё один ответ на вопрос, можно ли закрыть русскую культуру: нет, нельзя», - добавил он.

Ранее режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН рассказал, как будет проходить ежегодный фестиваль на фоне санкций.

