13.10.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рынок похудел. Почему магазины одежды массово отказываются от больших размеров?»

Похудение в России превращается не просто в личную цель, а в заметный социальный и экономический тренд. На фоне популярности препаратов на основе семаглутида и тирзепатида меняется поведение потребителей — а последствия уже ощущают не только врачи и фармрынок, но и индустрия моды. Российские магазины начали сокращать ассортимент одежды больших размеров, объясняя это снижением спроса на такие модели.

При этом спрос на препараты для контроля веса растет стремительными темпами. С августа 2025 года по июль 2026 года в России было продано около 14 млн упаковок таких препаратов на сумму 79,8 млрд рублей. В годовом выражении продажи выросли примерно вдвое в упаковках и в 2,4 раза — в денежном выражении.

При этом проблема лишнего веса остается масштабной. По данным ВЦИОМ, 61% опрошенных россиян имеют ИМТ выше нормы. Самыми распространенными способами борьбы с лишним весом остаются диета — 68% и спорт — 60%.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Действительно ли россияне стали массово худеть?

Насколько вырос спрос на препараты для похудения?

Кто чаще всего прибегает к таким препаратам?

Почему люди выбирают препараты вместо диет и спорта?

Можно ли принимать их без назначения врача?

Действительно ли магазины сокращают размерные сетки?

Где заканчивается забота о здоровье и начинается бьюти-тренд?

Участники пресс-конференции:

доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

международный эксперт по стилю Александр Белов;

президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



