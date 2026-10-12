13.10.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рынок похудел. Почему магазины одежды массово отказываются от больших размеров?»
Похудение в России превращается не просто в личную цель, а в заметный социальный и экономический тренд. На фоне популярности препаратов на основе семаглутида и тирзепатида меняется поведение потребителей — а последствия уже ощущают не только врачи и фармрынок, но и индустрия моды. Российские магазины начали сокращать ассортимент одежды больших размеров, объясняя это снижением спроса на такие модели.
При этом спрос на препараты для контроля веса растет стремительными темпами. С августа 2025 года по июль 2026 года в России было продано около 14 млн упаковок таких препаратов на сумму 79,8 млрд рублей. В годовом выражении продажи выросли примерно вдвое в упаковках и в 2,4 раза — в денежном выражении.
При этом проблема лишнего веса остается масштабной. По данным ВЦИОМ, 61% опрошенных россиян имеют ИМТ выше нормы. Самыми распространенными способами борьбы с лишним весом остаются диета — 68% и спорт — 60%.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Действительно ли россияне стали массово худеть?
- Насколько вырос спрос на препараты для похудения?
- Кто чаще всего прибегает к таким препаратам?
- Почему люди выбирают препараты вместо диет и спорта?
- Можно ли принимать их без назначения врача?
- Действительно ли магазины сокращают размерные сетки?
- Где заканчивается забота о здоровье и начинается бьюти-тренд?
Участники пресс-конференции:
- доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;
- международный эксперт по стилю Александр Белов;
- президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8