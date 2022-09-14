«Начать высказываться»: Российскому кино предложили свой путь развития

Русское кино погибало под прессом западных картин, теперь у отечественных кинематографистов стоит задача сохранть «русскость», но сделать кино привычным искушенной аудитории, заявил режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко в пресс-центре НСН.

«Почему критикуют русское кино? Потому, что русского не видели, и было засилье западного кино – а оно есть, хочешь ты этого или нет. Оно несет другое мировоззрение. А русское по форме кино на фоне этого засилья пыталось мимикрировать под западные стандарты, делало те же ужимки – в концовках, во взаимотношениях героев…В западном кино лежит идеология протестантизма, а в русском, и даже советском, когда религия не была разрешена в стране – все равно православное. И русское кино с русской идеологией в наших короткометражках, документалках, полнометражных фильмах, оно существовало, но не было доступно, не пробивалось на кинопоказы, а сейчас такая возможность есть. Конечно, технически не все фильмы ровные, но технически сделать фильм лучше не так уж сложно. На взгляд участников и организаторов Русского кинофестиваля, задача наших кинематографистов – сохранив русскость, сделать кино привычным искушенной аудитории», - рассказал он.

Со своей стороны, тележурналист, продюсер, общественный деятель, член жюри VI Международного Русского кинофестиваля Борис Костенко отметил, что отечественный кинематограф должен начать высказываться, а не подражать.

«Школа российского кино, сложившаяся после 1990-х годов, это была школа подражания. Выросла целая плеяда кинематографистов, которые забыли традиции Пырьева, Герасимова, Шукшина, Сергея Бондарчука… Почему после перестройки смотрели «Весну на Заречной улице» или «Высоту» смотрели с огромными рейтингами? Там был заряд нравственности, которого сегодня нет. Культура высказывания ушла, ее надо восстанавливать. И Русский фестиваль показывает, что мимо основных российских кинематографических трендов люди хотят высказаться, и у них это получается. И не все зависит от денег», - объяснил он.

Ранее Андрей Холенко в пресс-центре НСН рассказал, как будет проходить ежегодный фестиваль на фоне санкций.

