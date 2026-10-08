09.10.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Секс вышел из чата: почему зумеры избегают близости?»



По заявлению экспертов, поколение Z всё чаще откладывает первый интимный опыт или вовсе отказывается от сексуальных отношений. Согласно исследованию НАФИ и «Гедеон Рихтер», 22% россиян в возрасте 18–23 лет не занимаются сексом — это примерно каждый пятый молодой человек. При этом специалисты отмечают, что среди причин могут быть тревожность, неуверенность в себе, высокая нагрузка, цифровизация общения.



При этом речь может идти не только об осознанном отказе от секса. Молодые люди всё чаще сталкиваются с трудностями при знакомстве и построении отношений: живое общение частично заменяется перепиской и социальными сетями, а высокая тревожность и страх быть отвергнутым могут становиться серьёзным барьером для интимной близости. В результате отношения начинаются позже, становятся менее продолжительными или вообще не входят в жизненные планы молодых людей.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Почему зумеры стали избегать интимную близость?

Как на сексуальную жизнь влияют соцсети и ИИ?

Дейтинг-приложения помогают знакомиться или, наоборот, отдаляют людей?

Как тревожность и неуверенность влияют на интимные отношения?

Можно ли говорить о новой «асексуальной» тенденции среди зумеров?

Как сегодня помочь молодежи?



Участники пресс-конференции:

гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;



председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая;

председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец;



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

