09.10.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Секс вышел из чата: почему зумеры избегают близости?»
По заявлению экспертов, поколение Z всё чаще откладывает первый интимный опыт или вовсе отказывается от сексуальных отношений. Согласно исследованию НАФИ и «Гедеон Рихтер», 22% россиян в возрасте 18–23 лет не занимаются сексом — это примерно каждый пятый молодой человек. При этом специалисты отмечают, что среди причин могут быть тревожность, неуверенность в себе, высокая нагрузка, цифровизация общения.
При этом речь может идти не только об осознанном отказе от секса. Молодые люди всё чаще сталкиваются с трудностями при знакомстве и построении отношений: живое общение частично заменяется перепиской и социальными сетями, а высокая тревожность и страх быть отвергнутым могут становиться серьёзным барьером для интимной близости. В результате отношения начинаются позже, становятся менее продолжительными или вообще не входят в жизненные планы молодых людей.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему зумеры стали избегать интимную близость?
- Как на сексуальную жизнь влияют соцсети и ИИ?
- Дейтинг-приложения помогают знакомиться или, наоборот, отдаляют людей?
- Как тревожность и неуверенность влияют на интимные отношения?
- Можно ли говорить о новой «асексуальной» тенденции среди зумеров?
- Как сегодня помочь молодежи?
Участники пресс-конференции:
- гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;
- председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая;
- председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8