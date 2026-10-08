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Секс вышел из чата: почему зумеры избегают близости?

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Начало конференции

12:00

9 октября 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

09.10.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Секс вышел из чата: почему зумеры избегают близости?»

По заявлению экспертов, поколение Z всё чаще откладывает первый интимный опыт или вовсе отказывается от сексуальных отношений. Согласно исследованию НАФИ и «Гедеон Рихтер», 22% россиян в возрасте 18–23 лет не занимаются сексом — это примерно каждый пятый молодой человек. При этом специалисты отмечают, что среди причин могут быть тревожность, неуверенность в себе, высокая нагрузка, цифровизация общения.

При этом речь может идти не только об осознанном отказе от секса. Молодые люди всё чаще сталкиваются с трудностями при знакомстве и построении отношений: живое общение частично заменяется перепиской и социальными сетями, а высокая тревожность и страх быть отвергнутым могут становиться серьёзным барьером для интимной близости. В результате отношения начинаются позже, становятся менее продолжительными или вообще не входят в жизненные планы молодых людей.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Почему зумеры стали избегать интимную близость?
  • Как на сексуальную жизнь влияют соцсети и ИИ?
  • Дейтинг-приложения помогают знакомиться или, наоборот, отдаляют людей?
  • Как тревожность и неуверенность влияют на интимные отношения?
  • Можно ли говорить о новой «асексуальной» тенденции среди зумеров?
  • Как сегодня помочь молодежи?

Участники пресс-конференции:

  • гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;
  • председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая;
  • председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин

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