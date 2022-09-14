«Честь дороже наград»: Русский кинофестиваль откроет картина о Бисере Кирове

Главный редактор телерадиокомпании «Русский мир» Любовь Курьянова в пресс-центре НСН рассказала об актуальности фильма «Русский мир», который посвящен заслуженному артисту России Бисеру Кирову.

«Фильм «Русский мир» посвящен выдающемуся советскому певцу, заслуженному артисту России Бисеру Кирову. Он написал гимн русского мира в целях популяризации русского языка и русского мира. Сегодня этот гимн актуален как никогда. В какой-то промежуток времени мы жили с ним по соседству, я видела, какой это был удивительно простой человек. Однажды в 2014 году он приходит в редакцию и рассказывает историю о том, что его сделали человеком года на Украине, и он отказался от этой награды. Он сказал позже в интервью, что наград много, честь – одна. О тех событиях на Украине он говорил так, как будто это интервью он дал мне вчера», - рассказала Курьянова.