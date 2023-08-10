16.08.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ослабление рубля и рост цен. Что в ближайшее время подорожает?»

Рубль продолжает падать и приближаться к рекордно низким значениям. Так, 9 августа курс доллара превысил 97 рублей, а евро — 107. Падение национальной валюты так или иначе скажется на ценах в стране. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в июле 2023 года основные продовольственные товары подорожали на 1,3% по сравнению с июнем. Продуктовый «Набор для выживания» подорожал за год на 25%.

Региональные торговые сети России намерены присоединиться к механизму добровольного ограничения наценки в магазинах на основные социально значимые продукты. Ограничения затронут наценки на сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию. Такое предложение обсуждалось на рабочем совещании Минпромторга с представителями ритейла и заинтересованных ведомств.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Почему так сильно подорожали овощи и фрукты?

На какие товары цены могут резко вырасти?

Из-за чего состав «потребительской корзины» хотят сделать более диетическим?

Какие товары ушли из России и как налажено импортозамещение?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

Заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

